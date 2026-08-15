El Partido Demócrata iniciará en Carolina del Sur calendario de primarias presidenciales

El pleno del DNC, reunido en Austin (Texas), aprobó oficialmente la propuesta de incluir a seis estados iniciales que encabezarán el calendario de nominación presidencial de 2028, así como el paquete de normas correspondiente, del que destaca una "diversidad histórica" y "capacidad de poner a prueba a los candidatos", según un comunicado.

Los líderes del partido establecieron a Carolina del Sur como el primer estado que celebrará las votaciones (22 de enero de 2028), seguido por Nevada (1 de febrero), Nuevo Hampshire (8 de febrero), Nuevo México (15 de febrero), Míchigan (22 de febrero) y Virginia (29 de febrero).

Se trata de la fase inicial más diversa en la historia del Partido Demócrata para una contienda abierta, al aumentar sustancialmente la pluralidad demográfica frente a los estados que integraban la fase inicial de 2020, encabezados entonces por Iowa y Nuevo Hampshire, cuyas poblaciones son predominantemente blancas, agrega.

En concreto, desgrana que 4,6 millones de personas negras viven en los estados de la fase inicial (2,8 millones más), así como 4,2 millones de latinos (2,4 millones más), y entre otros segmentos demográficos, aumentan también considerablemente los votantes sin título universitario, jóvenes y veteranos o militares.

Después de que voten esos seis estados iniciales, otros lo harán en el "supermartes" del 7 de marzo de 2028, la jornada en la que más estados votan simultáneamente en elecciones internas de cara a las presidenciales.

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El Comité también aprobó sanciones graves para los estados que celebren primarias en contravención del calendario, así como para cualquier candidato que haga campaña en esos estados, pero hay incertidumbre, especialmente en Nuevo Hampshire, porque una ley estatal exige que sus primarias sean las primeras del país, señala The New York Times.

Entre las medidas previstas figuran una multa de 270.000 dólares y la reducción de la representación del estado infractor en la convención nacional, que puede llegar a la pérdida de todos sus delegados, indica la documentación del DNC.

El presidente del DNC, Ken Martin, indicó en la nota que el nuevo calendario de nominación "verdaderamente representa" al Partido Demócrata y sus valores, y confía en que le ayude a recuperar la Casa Blanca en 2028.

De momento, suenan como posibles candidatos a las primarias demócratas para aspirar a la Casa Blanca la exvicepresidenta y excandidata presidencial Kamala Harris; el gobernador de California, Gavin Newsom; el de Pensilvania, Josh Shapiro; el de Kentucky, Andy Besehar, o el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg, entre otros.