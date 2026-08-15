Frente Amplio uruguayo defiende que el país tiene "el rumbo justo"

La fuerza política convocó a la militancia a un evento en el que la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, insistió en que "los más infelices tienen que ser los más privilegiados y es en ese marco que es tan importante lograr aprobar la Rendición de Cuentas" porque "pone el eje en la realidad y lo hace con un rumbo justo".

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas del Gobierno incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares, con recursos destinados a combatir la pobreza infantil.

El Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores pero no en la de Representantes, donde necesitará votos de la oposición para la aprobación general del proyecto.

"No se puede pensar en grandes transformaciones en este rinconcito del Uruguay si no vemos el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos latinoamericanos y como se pierden derechos en el continente. Por eso tenemos que valorar lo que estamos construyendo", dijo a su turno el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien advirtió que al Frente Amplio le toca gobernar en un contexto en el que "América Latina está girando a la derecha".

"Mientras las derechas reaccionarias en el continente destruyen derechos, el Frente Amplio y su Gobierno, con diálogo y paciencia, está construyendo nuevos derechos en el Uruguay, porque somos la resistencia de un continente", dijo Sánchez y saludó en su discurso al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección.

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A su turno, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se pronunció sobre las últimas encuestas de opinión pública, que reflejan un aumento de la desaprobación, y se mostró optimista ante la posibilidad de revertir estos resultados y demostrar "que la política cambia".

La desaprobación del Gobierno de Orsi en Uruguay se elevó en el tercer trimestre del año al 57 % y la aprobación bajó al 19 %, según una encuesta presentada el miércoles por la consultora independiente Opción.

Ante la consulta de cómo evalúan los entrevistados la gestión de la Administración, un 30 % dijo que es muy mala, un 27 % que es mala, un 24 % que no es ni buena ni mala, un 16 % que es buena y un 3 % que es muy buena.