India conmemora su independencia en Bolivia con una muestra de música, danza y gastronomía

El embajador de India en Bolivia, Rohit Vadhwana, destacó que es su primera celebración patria después de casi un año de haber establecido oficialmente su representación diplomática en La Paz, sede de Gobierno boliviano, en octubre de 2025.

"En este tiempo hemos logrado mucho, hemos viajado por toda Bolivia, excepto Pando, y hemos tenido un contacto con las autoridades en casi todos los departamentos, nos hemos reunido con ministros, parlamentarios, asambleístas, gobernadores y alcaldes", afirmó Vadhwana.

La celebración se realizó en la embajada de India, ubicada en el sur de la ciudad de La Paz, donde los asistentes, tanto residentes indios como invitados bolivianos, disfrutaron de danzas típicas del país asiático.

Asimismo, los anfitriones deleitaron a los asistentes con música india y con una ceremonia espiritual que, según dijo el embajador, es una parte "muy importante" para su país.

Un momento especial durante la celebración fue una representación teatral en la que ciudadanos indios ingresaron al escenario principal con vestimenta típica de Bolivia y de India.

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Yogesh Sanwal ofreció a los visitantes una muestra de pinturas que mostró cuadros con personajes y lugares importantes de India.

Sanwal contó a EFE que le gusta "mucho" la comida y la cultura boliviana, lo que le impulsó a abrir un restaurante que se llama "Bar Bolivia" y que ofrece platos con ingredientes de India y de Bolivia.

"Me gusta mucho Bolivia, es increíble, el salar de Uyuni, la comida, la cultura, por eso yo puse 'Bar Bolivia' (...) usamos ingredientes que también hay en Bolivia como el curry y la cúrcuma", resaltó Sanwal.

El embajador Vadhwana dijo que como India "es el mayor fabricante de vacunas del mundo" donó a Bolivia 300.000 dosis de vacunas contra el sarampión, como muestra de su intención de fortalecer sus relaciones.

El representante diplomático invitó a los bolivianos a que se unan a las diferentes actividades que realiza su delegación como clases de yoga y muestras de cine indio.

En noviembre pasado, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se reunió con el embajador de India con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales y promover una cooperación integral orientada al desarrollo tecnológico y social.