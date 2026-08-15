Irán acusa a dos diplomáticos franceses de "infiltración e injerencia"

El Ministerio informó en un comunicado de que detectó "la presencia ilegal de dos diplomáticos franceses en un lugar de reunión clandestino durante la investigación de uno de los casos importantes de infiltración e injerencia extranjera y mientras ejecutaban una orden judicial para detener a dos de los acusados del caso", según informó la agencia Tasnim.

El comunicado indicó que las investigaciones y el análisis de los documentos incautados apuntan a la existencia de un proyecto destinado a la "infiltración", la "injerencia extranjera" y la creación de condiciones para que Francia actuara contra la independencia de Irán.

La cartera de Inteligencia denunció que algunos de los contratos relacionados con el supuesto proyecto llevan la firma del antiguo embajador francés en Irán, por lo que exigió al Gobierno francés explicaciones sobre sus "acciones ilegales e intervencionistas".

Según la versión iraní, el supuesto proyecto incluía la identificación de personas, el establecimiento de contactos clandestinos dentro y fuera del país y la creación de redes con determinados individuos considerados de interés por Francia.

El Ministerio aseguró que los dos diplomáticos franceses tenían antecedentes de "infracciones" y comportamientos contrarios a las leyes iraníes y a sus obligaciones diplomáticas.

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Tras verificar sus identidades, las autoridades informaron al Ministerio de Exteriores iraní y posteriormente entregaron a los dos diplomáticos al embajador francés en Irán en presencia de la policía diplomática.

Las autoridades iraníes también advirtieron de que no permitirán actividades que consideren ilegales o intervencionistas por parte de diplomáticos extranjeros y amenazaron con adoptar "medidas apropiadas" contra sus responsables si este tipo de conductas vuelve a producirse.

Los dos diplomáticos franceses fueron retenidos durante varias horas e interrogados el pasado 19 de julio, por lo que el Ministerio francés de Exteriores convocó al encargado de negocios de Irán en París para expresar la "más firme condena" de Francia a lo que calificó de una agresión "premeditada y deliberada".

París denunció que sus representantes en la capital iraní habían sufrido agresiones, una acusación que Teherán rechazó.

Según el Gobierno francés, los dos empleados de la embajada en Teherán dirigen los programas franceses de apoyo a la sociedad civil iraní, en particular a artistas y científicos.