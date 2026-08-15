Karol G trae su 'Tropitour' a Los Ángeles y lanza fondo para Venezuela y Colombia

"En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien", dijo la Bichota frente miles de seguidores que asistieron al SoFi Stadium.

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, invitó a sus seguidores a donar a través de unos códigos QR distribuidos por el recinto, cuyos fondos irán directamente a la reconstrucción de casas y hogares en Venezuela y Colombia, afectados por los terremotos del 24 de junio y del 10 de agosto, respectivamente.

A través de su fundación Con Cora, la cantante se comprometió a doblar cada dólar donado por sus seguidores durante los conciertos de este fin de semana en Los Ángeles.

"Por favor no nos abandonemos, acompañémonos, nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos", dijo la cantante nacida en Medellín.

La cantante, que comenzó su gira el 24 de julio en Chicago, llevó a Los Ángeles un espectáculo que mantuvo la estética que estrenó por primera vez en su histórica presentación en Coachella el pasado abril.

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Con un escenario que rememoraba la época de las cavernas y vestida de dorado, la cantante abrió la primera de tres noches con 'Latina Foreva', de su álbum 'Tropicoqueta', seguida de temas como 'Un gatito me llamó' o el tema homónimo de su disco.

"Espero que hayan dejado sus preocupaciones en la puerta, que esta noche se viene a gozar", dijo el actor mexicoestadounidense Edward James Olmos en un video pregrabado que presentó el segmento 'Tropicoqueta' del espectáculo.

Aquí la vida es buena, la música sabrosa, la banda está que arde y nuestra estrella es tropical", añadió Olmos, destacando el espíritu trabajador de los latinos.

"El concierto de más de dos horas de duración, también incluyó algunos de sus éxitos más grandes como 'Tusa', 'Provenza' o 'Amargura', así como varios temas de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto', lanzado el pasado 7 de agosto.

Con una playera blanca con negro con el nombre de su sexto álbum de estudio, la cantante interpretó temas como 'Te llevas To', 'Si lo ven' o 'Después de Ti', junto a Greg Gonzalez, vocalista y guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien compartió escenario el pasado 12 de abril durante su presentación en el festival de Coachella.

Navarro también cantó por primera vez en vivo 'Ahí', la colaboración con el rapero canadiense Drake, además de incluir en su espectáculo temas que enloquecieron al público como 'MAMIII', o 'S91'.

La presentación de este viernes fue la primera de tres que la colombiana ofrecerá en Los Ángeles. Posteriormente, la gira continuará hacia Santa Clara (California), Seattle (Washington) y Glendale (Arizona), entre otras ciudades.