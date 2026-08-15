La Agencia EFE defiende la libertad de información en su cobertura en Marruecos

Marruecos expulsó este sábado a los periodistas de EFE que se encontraban en Fnideq (Castillejos) cubriendo la información relacionada con la frontera con Ceuta. Un representante del Ministerio del Interior marroquí pidió a los reporteros que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha urgido a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio "responsable y riguroso" de los periodistas encargados de relatar lo que está sucediendo este fin de semana en esta ciudad próxima a Ceuta.

"El ejercicio responsable y riguroso del periodismo es nuestra principal seña de identidad y así lo defendemos tanto en España como en el resto del mundo e, indudablemente, en Marruecos, donde una destacada delegación de la agencia EFE lleva prestando su servicio desde hace sesenta años", ha concluido Oliver.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

Los equipos de EFE y TVE se encontraban en la zona para cubrir la situación de la frontera con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales.