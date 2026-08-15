Líder militar acepta un diálogo político en un Sudán en guerra con mecanismo independiente

"Un grupo patriótico de hombres y mujeres sudaneses impulsó una iniciativa basada en la firme convicción de que superar esta crisis solo puede lograrse mediante un auténtico diálogo sudanés desde dentro, que abarque a todas las fuerzas políticas y sociales", dijo anoche el máximo líder del país Burhan en un discurso con motivo del aniversario de la nacionalización del mando de las Fuerzas Armadas.

Aseguró que este grupo, del cual no identificó a sus miembros, "presentó su visión para funcionar como un mecanismo nacional independiente que facilite un diálogo sudanés integral, con el objetivo de alcanzar un amplio consenso nacional que encamine a nuestro país hacia la estabilidad".

Tras reunirse con ellos -afirmó- aceptó unas garantías que facilitarían la participación de sus integrantes y la protección de su seguridad.

"Reafirmé la disposición del Estado a proporcionar el apoyo logístico necesario y las garantías legales, políticas y de seguridad, sin que el Estado sea el organizador del diálogo, determine su agenda ni dicte sus resultados para respetar su independencia y garantizar su credibilidad nacional", explicó.

Aclaró que las medidas a cualquier participante en el diálogo "no constituye un indulto, sino la suspensión del procedimiento penal previamente iniciado en su contra", lo que proporciona "una inmunidad temporal necesaria para crear un entorno propicio para el diálogo y garantizar la participación de todas las partes sin temor a acciones legales que puedan obstaculizarla".

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Igualmente, hizo hincapié en que el "camino hacia la paz" comienza con que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con quien el Ejército sudanés se enfrenta desde abril de 2023 cuando comenzó la cruenta guerra en el país africano, depongan las armas y "se concentren en zonas designadas".

El Consejo Soberano es el máximo órgano de gobierno del país africano y fue creado originalmente en agosto de 2019 tras la caída del régimen de Omar al Bashir para guiar una transición política hacia la democracia.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2021, Al Burhan lideró un golpe de Estado sudanés para derrocar al gobierno civil del primer ministro Abdalá Hamdok.