Los talibanes dicen que buscan la "paz con el mundo" tras cinco años de regresar al poder

"Afganistán desea vivir en una atmósfera de paz y tranquilidad con todos los países del mundo, no permitirá que nadie utilice el suelo afgano contra ningún otro país, y pide a los demás países que tampoco se involucren en ninguna conspiración contra Afganistán y respeten nuestro territorio, espacio aéreo e intereses", recogió en su comunicado el autodenominado Emirato Islamico de Afganistan.

El mensaje llega tras un año de creciente apertura diplomática para el régimen fundamentalista, que ha afianzado paulatinamente sus relaciones comerciales y operativas con potencias y vecinos como China, la India o la Unión Europea, además de Rusia, el único país que lo reconoce formalmente como Gobierno.

Su reafirmación de no utilizar su suelo contra terceros se produce tras las acusaciones de Pakistán, con quien se encuentra en conflicto, que insiste en que no detendrá su lucha contra el "terrorismo" hasta que Kabul deje de dar cobijo a grupos que atentan en su suelo, principalmente al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Este cruce de acusaciones y bombardeos fronterizos ha dejado en el último año casi 500 civiles afganos muertos según datos de la ONU, una cifra que las autoridades talibanas elevan a cerca de 900, en medio de advertencias de Amnistía Internacional sobre posibles crímenes de guerra.

Esta misma semana, un informe del Consejo de Seguridad aseguró que las autoridades de facto talibanas continúan prestando apoyo al TTP, lo que ha provocado un repunte de los ataques fronterizos entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las autoridades de facto continuaron su apoyo al TTP, que escaló los ataques contra Pakistán, provocando intercambios militares. Los talibanes continuaron negando públicamente albergar a cualquier grupo terrorista", recoge el informe.

El mensaje de celebración reivindicó también la toma del país el 15 de agosto de 2021 como una "gran victoria y liberación del yugo extranjero", al tiempo que instó a los funcionarios del régimen a garantizar el bienestar de la población bajo el marco estricto de la ley islámica o Sharia.

La jornada de este quinto aniversario estará marcada en Kabul por un férreo despliegue de seguridad, desfiles militares del ejército talibán y diversos eventos deportivos en la capital, donde se espera que altos cargos del régimen de facto se dirijan formalmente a la nación a lo largo del día.