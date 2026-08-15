Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.

Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión.

El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones" y advirtió a los periodistas de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

La segunda cadena de televisión pública marroquí 2M denunció que las autoridades españolas restringieron la entrada de uno de sus equipos de grabación a Ceuta a primeros de mes, tras el cruce masivo que llevó a más de 70.000 personas a la ciudad española y dejó al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.

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Los equipos de EFE y TVE se encontraban en Fnideq para cubrir la situación de la frontera con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales.

Cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, intentaron hoy alcanzar la frontera con la ciudad española y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes en una zona montañosa de las afueras de Fnideq, a unos 3 kilómetros del paso fronterizo.

Fuentes de seguridad marroquíes dijeron a EFE que al menos 294 migrantes -248 susbsaharianos y 46 marroquíes- fueron interceptados durante los operativos para prevenir un intento de cruce masivo.