Más de 85 millones de personas en alerta por una nueva ola de calor en EE.UU.

Los termómetros se aproximarán durante el fin de semana a los 40 grados centígrados en esta región, según el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que advierte que la sensación térmica podría alcanzar los 46 grados centígrados.

Como resultado, cerca de 71 millones de personas se encuentran bajo alerta por altas temperaturas y casi 16 millones permanecen sujetas a avisos de calor extremo.

"Varios días consecutivos de alto estrés por calor pueden derivar en enfermedades", advirtió el NWS, que prevé que las altas temperaturas se extiendan hacia la costa a partir del lunes.

Los pronósticos del organismo meteorológico indican que casi 100 millones de personas podrían estar bajo alerta de calor "mayor" o "extrema" el miércoles, principalmente en los estados de Mississippi, Georgia y Florida.

Estados Unidos está experimentando un verano especialmente caluroso marcado por varias olas de calor. Una de las más fuertes comenzó el fin de semana del 4 de julio -día de la Independencia de EE.UU.- y se saldó con una treintena de fallecidos.

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El pasado julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados (76,9 Fahrenheit) en su territorio contiguo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del país.

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación.

Casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.