México se solidariza con el pueblo y Gobierno de Indonesia tras terremoto de magnitud 7,7

En un comunicado, la Cancillería indicó que a través de la embajada de México en Indonesia, de "puntual seguimiento a la situación que se desarrolla tras el terremoto".

"Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales afectados. Se recomienda seguir las indicaciones locales y mantenerse al tanto de la información oficial. En caso de requerir asistencia o protección consular, se reitera a todas las personas mexicanas en la región el número de emergencias de nuestra embajada en Yakarta", apuntó la SRE.

Al menos dos personas murieron y una resultó herida después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera este sábado la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, en Indonesia, según la información preliminar facilitada por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

El sismo tuvo lugar cerca de las 06:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las imágenes facilitadas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran el colapso de varios edificios en diferentes puntos de la isla de Flores. La ciudad de Maumere, a unos 100 kilómetros del epicentro, también se vio impactada.

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Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) confirmó daños en varios edificios así como la evacuación de personas afectadas.

Hasta el momento, se han registrado 37 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3,6 y 6,2, según la BMGK.

Se calcula que unas dos millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.