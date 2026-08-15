Miles de participantes en marcha tecno guardan minuto de silencio por atentado de Berlín

Bajo el lema "Imagine Love", el evento, sucesor de la famosa Loveparade, transcurre entre la Puerta de Brandeburgo y la Columna de la Victoria hasta las 22.00 hora local (20.00 GMT) vigilado por unos 1.500 agentes de la Policía y otras medidas de seguridad como el cierre de las paradas del metro más cercanas.

Las calles y vías de los alrededores están cortadas y, en algunos puntos, se han instalado bolardos.

El cofundador de la organización sin ánimo de lucro de Rave the Planet, Dr. Motte, pidió a los participantes durante el acto inaugural del festival que pensaran en el amor.

Una representante de la asociación del Christopher Street Day (CSD), que organizó la marcha del Día del Orgullo que fue objeto de un atropello múltiple cometido por un atacante islamista el pasado 25 de julio, en el que murió una mujer y resultaron heridas al menos otras 31 personas, pidió "valentía".

"Mostremos nuestro compromiso, ahora más que nunca", señaló.

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Los organizadores esperan unos 300.000 participantes en la marcha tecno, que celebra su quinta edición.

Además de la seguridad, reforzada con helicópteros y drones, otro desafío del festival es el intenso calor en la capital alemana, superior a los 30 grados.

La Policía dispersa agua sobre los participantes desde sus vehículos para que los festivaleros, que reivindican el amor, la paz, la amistad, la solidaridad, la diversidad y el respeto, pueden refrescarse.