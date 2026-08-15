Morat hace del inicio de su gira mundial un homenaje a víctimas del terremoto en Colombia

"Queríamos aprovechar para decirles a las víctimas que no fue fácil seguir adelante con los conciertos, pero estamos confiados de que el impacto que íbamos a generar para los damnificados era mayor", dijo Juan Pablo Isaza, uno de los cuatro integrantes de la banda, junto a Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas, al dirigirse al público por primera vez en la noche.

A unos pasos del recinto, en el estadio El Campín, uno de los principales centros de acopio del país, voluntarios recibían donaciones de alimentos, ropa y otros insumos para los damnificados.

En el Movistar Arena, entretanto, la banda instaló cuatro puntos de donación a través de Unicef para atender la emergencia y anunció que parte de los ingresos de los seis conciertos se destinarán a la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto, de la mano de su fundación Aprender a Quererte.

"Este es una invitación a dejar de ver la vida por la ventana y a dejar de aplazar lo que uno quiso ser para mañana porque cuando uno se da cuenta, ya es mañana", añadió Isaza en referencia al nombre del álbum y de la gira, 'Ya Es Mañana (YEM)'.

El escenario estaba dominado por dos enormes pantallas enfrentadas en ángulo, formando un pico en el centro de la tarima. Al comenzar el concierto, ambas se elevaron lentamente mientras los focos superiores iban revelando a los cuatro integrantes de la banda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El espectáculo empezó en blanco y negro, con una iluminación que simulaba una lluvia sobre el escenario y daba la sensación de que Morat estaba dentro de una estructura de luz.

Después de las primeras canciones, las pantallas volvieron a moverse y, junto con la iluminación, convirtieron aquel pico en un prisma de colores.

Para 'Cuando nadie ve' y 'Ya es mañana', desde el techo del recinto comenzaron a descender líneas luminosas hasta el escenario, creando el efecto de un enorme túnel de luz.

El prisma estaba dividido en ocho secciones y en cada una aparecía proyectado uno de los integrantes, de manera que los cuatro podían verse simultáneamente mientras la luz parecía atravesarlos.

La nostalgia llegó con 'Aprender a quererte', para la que recuperaron el banjo que los acompañó en sus comienzos y, con 'Primeras veces', aparecieron imágenes de sus primeros conciertos en 2012, cuando la banda apenas comenzaba su camino en Bogotá, muy cerca del lugar donde ahora reunía a 14.000 seguidores.

"Mucha gente que viene a nuestros conciertos ha crecido con nosotros", añadió Isaza.

El pasado y el presente se mezclaron durante el repertorio de más de 26 canciones, que recorrió temas antiguos y nuevos, e incluso hubo espacio para una sorpresa: Isaza cantó en solitario 'Si la ves', una canción que no estaba prevista inicialmente, en un concierto que tampoco contó con artistas invitados.

Otro de los momentos más particulares llegó cuando la banda escogió a una persona del público y le entregó una cámara analógica para que grabara libremente lo que quisiera.

El joven corrió por el pequeño escenario secundario mientras lo que grababa aparecía en directo en las pantallas. Después, una cúpula descendió sobre él y las luces del interior se apagaron para que solo quedara visible aquello que estaba captando con la cámara.

Era, en cierta forma, la idea que atravesaba todo el espectáculo: convertir el presente en un recuerdo.

El público también tuvo la oportunidad de decidir parte del repertorio mediante las pulseras luminosas que podían cambiar de color, al igual que sucedió en la gira de 'Estadios' de la banda, hace dos años. En Bogotá ganó 'Punto y aparte', de 2018, y también sonaron 'En coma' y 'Di que no te vas', otro de los temas más antiguos de la agrupación.

Morat se dio a conocer internacionalmente en 2015 con 'Mi nuevo vicio', canción que grabó junto a Paulina Rubio, y desde entonces aquellos cuatro amigos que tocaban juntos en Bogotá han llevado su música a escenarios de América y Europa.

Ahora regresaron a su ciudad para empezar una gira mundial hablando precisamente de eso: de lo que se construye hoy y de los recuerdos que quedarán mañana.