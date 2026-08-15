Mueren seis mineros por una explosión en una mina de carbón del centro de Colombia

"Con profundo dolor, la Agencia Nacional de Minería confirma el fallecimiento de los seis trabajadores", que trabajaban en la mina Porvenir 1, ubicada en la aldea La Ramada, donde los equipos de rescate trabajaron durante más de 24 horas para acceder al lugar y recuperar los cuerpos, señaló esa entidad.

Los socorristas de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero tuvieron que trabajar en condiciones de alta complejidad debido al derrumbe que dificultó el avance de las labores de rescate, explicó la ANM en un comunicado, en el que confirmó que la emergencia se originó por una explosión asociada a gas metano y ordenó la suspensión total e indefinida de las actividades en la mina.

La entidad expresó su solidaridad con las familias de los seis mineros fallecidos y reconoció el trabajo de los equipos de salvamento que participaron en las labores de rescate.

La minería subterránea de carbón es común en varios pueblos de Cundinamarca, uno de los principales departamentos productores de este mineral en Colombia, y los accidentes relacionados con explosiones de metano constituyen uno de los principales riesgos de este tipo de explotación y suman, entre enero y marzo de este año, 22 accidentes con víctimas mortales.

En abril pasado, tres mineros murieron por una explosión en una mina de carbón de Cucunubá, y en mayo la tragedia se repitió en el mismo municipio con cuatro fallecidos.