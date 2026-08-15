Operativo deja dos muertos y un detenido en departamento paraguayo limítrofe con Brasil

En un comunicado, la Senad apuntó que los ahora fallecidos se enfrentaron a tiros con agentes del Grupo de Investigación Sensible (GISE) y efectivos de las Fuerzas Especiales la tarde del viernes.

"Como resultado del enfrentamiento, fueron abatidos Antonio Carrillo Mancuello y Catalino Ramón Correa Acevedo", indicó la Senad en su comunicado.

Asimismo, el ente vinculó a estos hombres, así como al detenido, que responde al nombre de Bruno López Ortiz y a quien se le incautó un subfusil, con la estructura delictiva de Felipe Santiago Acosta, más conocido como 'Macho' y uno de los criminales más buscados de Paraguay.

La Senad también informó que tras el enfrentamiento armado incautó dos fusiles calibre 7.62 y que tanto Carrillo Mancuello como López Ortiz "constituían objetivos de interés dentro de la investigación" por su presunta cercanía con alias 'Macho' y las funciones que se cree cumplían dentro de la organización criminal, sindicada de producir y traficar marihuana hacia Brasil.