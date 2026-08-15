Panamá plantea una revisión profunda del SICA para modernizar su institucionalidad

En un comunicado, el ministerio panameño de Relaciones Exteriores señala que, "por la importancia que tiene esta organización, consideramos que ha llegado el momento de abordar, con seriedad, madurez y visión de futuro, una revisión profunda de su funcionamiento institucional".

Los "datos disponibles" evidencian la necesidad de avanzar hacia un sistema con una "representatividad más equilibrada entre los Estados miembros, una administración financiera sostenible y una distribución de recursos humanos acorde con las responsabilidades y prioridades de la organización", según el comunicado.

El pronunciamiento oficial resalta que Panamá considera "particularmente importante" revisar los criterios actuales de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA, "procurando que exista un equilibrio razonable entre los Estados miembros y que las estructuras respondan a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad".

En el comunicado se destaca que la situación financiera del ente regional de igual manera "merece una atención especial".

Esto en razón de que la sostenibilidad del SICA requiere mecanismos que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de sus miembros y permitan contar con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus objetivos institucionales.

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La cancillería panameña "reconoce" y "valora" los esfuerzos de la Secretaría General para enfrentar estos desafíos, pero anota que las circunstancias "demandan algo más que ajustes administrativos: requieren una modernización institucional de fondo. Y en ello , Panamá apoya a la secretaria general".

En ese sentido, Panamá propone impulsar un proceso de diálogo entre los Estados miembros para revisar, entre otros puntos, el equilibrio de la representatividad institucional, los mecanismos de gobernanza y toma de decisiones, la disciplina y sostenibilidad financiera, la transparencia y rendición de cuentas en la administración de recursos.

Panamá aclara que "esta posición no debe interpretarse como una crítica a ningún Estado miembro ni a la labor de los funcionarios del Sistema. Por el contrario, constituye una apuesta de Panamá por fortalecer el SICA y preservar su relevancia como instrumento de integración regional".

"Por ello, consideramos que ha llegado el momento de abrir un proceso político e institucional de revisión profunda del SICA, mediante un diálogo franco, respetuoso y constructivo entre los Estados miembros y la Secretaría General. Nuestro propósito no es debilitar la integración centroamericana, sino hacerla más fuerte, más equilibrada, más eficiente y más representativa", concluye.

En esa línea, la nueva secretaria general del SICA, la costarricense Lina Ajoy, dijo esta semana que una de las prioridades de su gestión (2026-2030) será reactivar el diálogo político de alto nivel en la región y ayudar a la construcción de consensos, luego de una serie de polémicas entre países que mantuvieron el puesto vacante desde 2023.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras México, EE.UU. y otros países tienen la categoría de observadores regionales.