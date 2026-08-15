Perú destinará 31 millones de dólares en subsidios al combustible tras alza de precios

Este sábado, la presidenta, Keiko Fujimori, anunció un subsidio focalizado en el precio de los combustibles, de entre 15 y 20 %, para transportistas, incluidos mototaxistas y fluvial, como medida extraordinaria ante el incremento de los precios de diésel y gasolinas, que generó una paralización del transporte en la región selvática de Ucayali.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas detalló este sábado que esta medida extraordinaria es temporal, ya que regirá tres meses, y servirá para garantizar la continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre y mitigar el impacto del incremento del costo de los combustibles sobre los pasajes, fletes y costos logísticos.

La política, establecida mediante un decreto de urgencia, contempla dos mecanismos diferenciados, el Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional) y el META-Lima y Callao.

"No vamos a hacer subsidios de amplio espectro, hemos optado por subsidios focalizados", señaló en el comunicado el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, al explicar que la intervención busca atender directamente a los sectores de transporte más expuestos al incremento del precio de los combustibles.

Asimismo, Cuba explicó que estas medidas permitirán que el apoyo llegue directamente a los transportistas que cumplen las condiciones establecidas, garantizando una asignación focalizada y transparente de los recursos públicos.

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"Estamos haciendo un esfuerzo fiscal focalizado. Los recursos públicos deben llegar a quienes realmente los necesitan y cumplen las condiciones para recibir este apoyo. Por eso, la medida cuenta con mecanismos de identificación, validación y control que aseguran que el subsidio llegue directamente al transportista", sostuvo.

El META-Nacional está dirigido a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial, así como a los transportistas del servicio de transporte público terrestre de mercancías.

El subsidio será equivalente a cuatro soles (1,20 dólares) por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular adquirido.

El beneficio se calculará sobre el volumen de combustible adquirido y deberá estar sustentado mediante comprobantes de pago emitidos por proveedores con inscripción vigente en el registro estatal de hidrocarburos.

Mientras que para los operadores del servicio público de transporte regular autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el decreto de urgencia establece un mecanismo diferenciado, que toma como base el kilometraje recorrido y validado mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

El subsidio será de 0,50 soles por kilómetro para ómnibus, 0,40 soles para minibuses y 0,30 soles para microbuses, durante tres meses.

Para financiar ambas medidas, el decreto de urgencia autoriza transferencias de partidas por hasta 60 millones de soles para el META-Nacional y 45 millones de soles para el META-Lima y Callao, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.