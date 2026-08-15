Madres protestan en el Panteón y exigen la aplicación de la Ley Memby contra la morosidad

En la previa al Día del Niño, integrantes de a organizacón Madres Autónomas, Guerreras y Leonas, se manifestaron esta mañana al costado del Panteón de los Héroes exponiendo un tendedero público y exigiendo la aplicación de la Ley Memby.

“Venimos una vez más a dar nuestra voz para que se vea lo que nos están haciendo en la Fiscalía, en el Poder Judicial y principalmente en la Corte Suprema de Justicia. Cinco jueces de Asunción quitan una asistencia alimenticia diferente al resto del país, lo que perjudica a los niños”, explicó Paola Palavecino, anteproyectista de la Ley Memby y de las modificaciones al REDAM.

Seguido mencionó que lo que estan pidiendo con esta ley es que se unifique el jornal para la pensión alimenticia.

“Lo que queremos también es un descuento automático, una retención, porque la ley permite que el 50% pueda ser retenido a asistencia alimenticia contra los deudores”, agregó.

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Por otra parte, la señora Palavecino apuntó: “El problema que tenemos ahora es por el precedente que dejó la ministra Carolina Llanes y el ministro Ramírez Candia, que está en nuestro tendedero. Ellos nos obligan a hacer otro proceso de nuevo y nos están diciendo que el incumplimiento del deber alimentario no es un delito y que eso tiene otra salida”.

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Comentó el caso de un padre que debe más de 200 millones de guaraníes por prestación alimentaria, pero a pesar de eso estuvo sin problemas por el último Rally que se realizó en el país.

“Lo que ellos están haciendo es violencia económica contra la mamá. Cuando eso se traslada al ministerio público, a la corte, a los jueces y ellos, ellos les dan más tiempo, le están dando impunidad”, sentenció.