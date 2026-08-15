Perú eleva su previsión de intensidad de El Niño Costero entre fuerte y extraordinaria

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú advirtió en un nuevo comunicado difundido en la noche del viernes que se prevé la continuación de El Niño Costero "con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano (diciembre) en el centro y norte del país".

Advirtió que para el trimestre de agosto-octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire "muy por encima de lo normal en toda la costa".

En cuanto al pronóstico hidrológico, estima el predominio de caudales normales en la costa peruana.

En relación a los recursos pesqueros, menos abundantes en la costa de Perú si el mar sube de temperatura, se prevé que la provisión de la anchoveta se mantenga replegada frente a la costa central, pero a profundidades mayores frente a su promedio habitual.

Mientras, el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se espera que se extienda hasta marzo de 2027.

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Sus magnitudes más probables serían fuertes de agosto a septiembre y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027.

Por esto el comité recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción de riesgos de desastres, así como acciones para la respuesta ante peligros inminentes.

Las lluvias asociadas a estos fenómenos tuvieron sus episodios más extremos en Perú en 1983, 1998 y 2017, con decenas de miles de damnificados por las inundaciones.

Además, la temperatura cálida del mar afecta a las capturas de la pesca y causa sequía y déficit hídrico en la sierra andina, lo que merma al mismo tiempo las cosechas agrícolas.