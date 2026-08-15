Petrobras prevé producir petróleo cerca de la desembocadura del Amazonas en siete años

La compañía, controlada por el Estado brasileño pero con acciones en bolsa, anunció el viernes el hallazgo de hidrocarburos a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, la región donde desemboca el Amazonas, y a una profundidad de agua de 2.886 metros.

Chambriard dijo en una entrevista a GloboNews que el descubrimiento es "absolutamente relevante" para mantener a Brasil como "un polo geopolíticamente importante en el mundo del petróleo durante la próxima década".

"Imagino que Amapá (norte) pueda tener petróleo produciéndose en aguas ultraprofundas de aquí a unos seis o siete años", estimó.

El pozo donde se ha detectado la presencia de petróleo y gas está operado al 100 % por Petrobras y se encuentra en el horizonte conocido como Margen Ecuatorial, una vasta zona ya explorada por los vecinos Guyana y Surinam.

Petrobras constató el hallazgo en territorio brasileño mediante "registros eléctricos e indicios en la roca", según señaló en una nota.

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La petrolera informó, además, que las operaciones de perforación en el pozo conocido como 'Morpho' continúan en curso para dar seguimiento a "la evaluación exploratoria, de forma segura y respetando el medioambiente y a las personas".

La exploración en la cuenca sedimentaria de la desembocadura del Amazonas se enmarca dentro de la estrategia de Petrobras para "recomponer sus reservas de petróleo y gas" a fin de "atender la demanda nacional de energía durante la transición energética".

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que este año buscará la reelección, ha defendido los trabajos de Petrobras en la región, que solo empezaron tras recibir el aval del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) en octubre de 2025.

Sin embargo, diversas organizaciones ecologistas, como Greenpeace o WWF, han alertado de los graves riesgos socioambientales que supondría explotar petróleo en yacimientos marinos próximos a la desembocadura del Amazonas, una región de alto valor biológico.