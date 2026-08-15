Putin felicita a Kim por el aniversario de la liberación de Corea del yugo japonés

"Fue precisamente durante ese difícil período cuando se pusieron los cimientos de las duraderas tradiciones de hermandad en combate y asistencia mutua, que son las bases para el desarrollo de los lazos de amistad y buena vecindad entre la Federación Rusa y la República Popular Democrática de Corea", señala la misiva publicada por el Kremlin.

Destacó que dicho aniversario simboliza al unísono "el valor y el estoicismo de los patriotas coreanos y los soldados del Ejército Rojo que combatieron juntos por la liberación de su país de la opresión colonial japonesa".

Putin subraya que, a día de hoy, las relaciones bilaterales han alcanzado "un alto nivel de asociación estratégica sin precedentes", entre otras cosas porque ambos países "coordinan sus esfuerzos con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad regional".

Y expresó su confianza en que dicha cooperación constructiva se refuerce por el bien de ambos pueblos y "en interés de la construcción de un orden mundial más justo y realmente democrático".

Precisamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció esta semana que el ejército ruso está empleando misiles balísticos norcoreanos para golpear objetivos en el país vecino.

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Además, aseguró que Pionyang ha alcanzado un acuerdo con Moscú para el despliegue de entre 30.000 y 50.000 soldados en Rusia, junto con lanzaderas de misiles, para proteger la frontera y liberar a las tropas rusas que cumplen ahora esa función.

A mediados de julio, Putin recibió, por segunda vez en menos de un año, a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui. Entonces, Putin agradeció una vez más la asistencia militar norcoreana en la campaña militar rusa en Ucrania, algo que -dijo- Rusia "nunca olvidará".

El único país que ha apoyado a Rusia con botas sobre el terreno en el marco de la conocida como operación militar especial ha sido la República Popular Democrática de Corea.

Putin viajó especialmente a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Seguidamente, el líder norcoreano envió tropas a la región Kursk -se habló de 15.000 hombres- con el fin de expulsar a los invasores ucranianos, que ocuparon parcialmente la región durante unos ocho meses.

A su vez, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, según la inteligencia surcoreana y occidental.

Según esas fuentes, a cambio Rusia habría proporcionado a los norcoreanos sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, y petróleo refinado, entre otras cosas.