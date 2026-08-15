RTVE rechaza la expulsión de sus periodistas de la frontera marroquí con Ceuta

La cadena pública ha defendido que sus profesionales se encontraban en el municipio realizando una cobertura periodística rigurosa y de indudable interés público: relatar los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta.

RTVE ha criticado que la orden de abandonar la localidad, comunicada de forma verbal por las autoridades marroquíes bajo el único argumento de "cumplir instrucciones", se haya ejecutado sin ninguna explicación formal.

"La expulsión de nuestros profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información", ha señalado el presidente de la corporación, José Pablo López, en declaraciones recogidas en un comunicado.

El presidente ha incidido en que "el compromiso de los profesionales de RTVE con una crónica honesta, objetiva y sobre el terreno de los acontecimientos migratorios no puede verse limitado por decisiones arbitrarias que impiden mostrar la realidad".

Asimismo, ha exigido a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto" para que sus periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo.

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RTVE ha recordado que el libre ejercicio del periodismo es una garantía democrática fundamental. Su dirección se mantiene en permanente contacto y coordinación con los canales diplomáticos y con el resto de los medios afectados para esclarecer este incidente.