Siete muertos al volcar un minibus en Turquía camino de una celebración familiar

Los pasajeros se dirigían de la ciudad de Diyarbakir a la de Mus, capital de la provincia vecina a una distancia de 250 kilómetros, para participar en una ceremonia de esponsales, cuando el conductor del vehículo perdió el control y el minibús volcó, informa la agencia turca Anadolu.

El accidente, que no involucraba a otros vehículos, tuvo lugar sobre las 9.00 horas locales (6.00 gmt) en el municipio de Lice, en la provincia de Diyarbakir.

Inicialmente se constataron 5 muertos, cifra que luego subió a 7, mientras que otras 9 personas han quedado heridas, una de ellas de gravedad.

Aún siguen bajo investigación las causas del accidente, informa un comunicado de las autoridades provinciales.

En los últimos años se han registrado anualmente entre 6.000 y 6.500 muertos por accidente de tráfico (incluidos quienes fallecen en los 30 días siguientes al incidente) en Turquía, país de 86 millones de habitantes.

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Es una reducción de aproximadamente un 15 % respecto a las cifras de hace una década, si bien la población ha aumentado un 10 % en el mismo periodo de tiempo.