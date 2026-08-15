Suben a 14 los fallecidos por el terremoto de 7,7 en la isla indonesia de Flores

"Catorce personas fallecieron, dos sufrieron heridas graves y 11 heridas leves", informó en un comunicado el director interino del Centro de Información de la BNPB, Berton SP Panjaitan, que aseguró que las cifras son aún preliminares, mientras se evalúa el impacto del potente sismo, el cual dijo que ha afectado a varias zonas de Flores.

Este balance inicial sitúa las víctimas mortales en los distritos de Sikka, con tres fallecidos; Manggarai, con seis; y Manggarai Oriental, con cinco. Todos se encuentran en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, al este de la isla de Flores, donde también se registraron los heridos.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Más de medio centenar de viviendas de la isla han sufrido daños graves y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores, según la BNPB. También resultó afectado el aeropuerto de la turística Komodo, si bien sigue operativo, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Asimismo, alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después.

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Se calcula que unos 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.