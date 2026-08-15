"Temo otro caso como Brooklyn Rivera", el drama de la hija de un reo político en Nicaragua

"No queremos otro caso como el de Brooklyn Rivera", el exdiputado indígena miskito nicaragüense fallecido bajo custodia del Estado de Nicaragua el 30 de mayo pasado y que se encontraba en condición de desaparición forzada, dijo Thelma Brenes, hija del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes Sánchez.

Brenes Sánchez, de 71 años, fue arrestado el 15 de agosto de 2025 por la Policía Nacional junto a su esposa Salvadora Martínez, de 68 años.

"Desde ese entonces no tenemos ninguna información sobre el paradero ni el bienestar de nuestros familiares", aseguró Thelma Brenes en una rueda de prensa virtual, junto a organizaciones humanitarias, en ocasión del primer aniversario de la detención de su padre y de su madrasta.

"Ellos son personas de la tercera edad, mayores de 65 años, que requieren atención médica adecuada, que requieren medicamentos y el Sistema Penitenciario de Nicaragua no les ofrece ese cuidado", sostuvo.

En el caso de su padre, la joven que reside en el exilio dijo que padece de diabetes, hipertensión y problemas de movilidad por afectaciones en la columna, y afirmó en ese sentido que el Sistema Penitenciario de Nicaragua niega la medicación a los presos políticos, y más bien tienen una política de aplicar "un maltrato cruel, como aislamiento en solitario por meses" y no dejarlos tomar sol en el patio.

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"Tampoco hay colchones en las celdas. No tienen las condiciones mínimas de salud, mucho menos para personas enfermas de la tercera edad", advirtió al tiempo que resaltó que su madrastra fue apresada pese a no tener filiación y activismo político, más que denunciar la detención de su esposo.

"Quiero decirle al Estado de Nicaragua que tienen el deber de decirnos dónde están, cómo están, de permitir visitas (a la cárcel) y de regresarlos con vida", clamó la joven, reiterando que "no queremos otro caso como el de Brooklyn Rivera, que (le) negaron sus visitas, que la familia lo viera y luego ni siquiera entregaron su cuerpo, sino que dijeron que se murió".

El Estado de Nicaragua ha firmado tratados internacionales de derechos humanos "y los tienen que respetar", remarcó.

El excoronel sandinista y su esposa fueron detenidos en medio de una "redada" que se dio en el marco del 46 aniversario de la revolución popular sandinista, que se conmemoró el 19 de julio de 2025, luego de que el presidente Daniel Ortega ordenara "capturar" y "procesar" a quienes "conspiren" contra el Gobierno que preside desde 2007.

El excombatiente sandinista y su esposa habrían sido sentenciados a 15 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Brenes Sánchez fue uno de los fundadores del Grupo Patriótico de Militares Retirados y se integró al Frente Amplio por la Democracia, desde donde cuestionó la concentración de poder de Ortega y el deterioro democrático.

Además, respaldó las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Gobierno, que lo impulsó a leer un comunicado en el que pidió la renuncia de Ortega al poder "por la sangre derramada de los jóvenes" y llamó al Ejército a "proteger al pueblo y no a la dictadura".

Junto a su esposa, es beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).