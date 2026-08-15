Ucrania lanza casi 600 drones y golpea con misil zona industrial a 850 kilómetros de Moscú

"¡Estimados habitantes de la región de Samara! El enemigo ha realizado un ataque con misiles contra una zona industrial", escribió Viacheslav Fedorischev, gobernador de Samara, en las redes sociales.

Añadió que en estos momentos los servicios de emergencia se han personado en el lugar del siniestro y están precisando si se han producido víctimas.

Al respecto, el alcalde de la capital, Iván Noskov, aseguró que hay heridos, que estarían recibiendo asistencia médica, sin precisar el número, según informa el canal de Telegram Astra.

Otros canales independientes publican imágenes de testigos oculares en los que se ve cómo arden instalaciones en un polígono industrial, donde el objetivo del ataque serían fábricas militares.

Mientras, en la región de Moscú dos personas resultaron heridas, incluido un niño de 9 años en estado grave, debido a un ataque con drones, de los que nueve han sido derribados por las defensas antiaéreas.

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Esos dos civiles se encontraban en su casa cuando el aparato no tripulado impactó contra el inmueble, aseguró Andréi Vorobiov, gobernador regional, en sus redes sociales.

En total, las baterías antiaéreas rusas derribaron esta noche 598 drones ucranianos de ala fija sobre los cielos de 19 regiones y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles murieron en julio debido a los ataques ucranianos contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

Mientras, el grupo independiente ruso Conflict Intelligence Team cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos bandos en julio, de los que dos tercios serían ciudadanos ucranianos.