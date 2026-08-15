UE: Las elecciones en Zambia se celebraron en medio de limitaciones a las libertades

"Las elecciones ofrecieron a los electores zambianos una elección competitiva y, en general, la jornada electoral transcurrió en calma, con el personal electoral facilitando el voto de manera eficiente en los centros de votación observados", afirmó el eurodiputado irlandés Michael McNamara, jefe de la misión, según un comunicado.

"Al mismo tiempo, el proceso electoral en su conjunto se desarrolló en un entorno que limitó las libertades fundamentales. Los cambios legislativos de última hora, la incertidumbre jurídica y unas condiciones de campaña desiguales distorsionaron el terreno de juego", añadió McNamara, que presidió una rueda de prensa en Lusaka, la capital, para difundir las conclusiones preliminares de la misión.

Según el informe de los observadores, "los derechos democráticos fundamentales se vieron afectados por las restricciones a la capacidad de hacer campaña, que afectaron a la mayoría de los candidatos presidenciales", incluyendo episodios de "violencia" como ataques contra seguidores de partidos.

Mientras, los medios de comunicación estatales tuvieron "un marcado sesgo" a favor del oficialismo y la "autocensura" aumentó tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, "como consecuencia de (...) las nuevas leyes sobre ciberseguridad".

Los observadores hicieron pública su valoración mientras la Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) sigue con el recuento de votos, tras una suspensión temporal del escrutinio el viernes a causa de episodios de violencia contra agentes electorales en algunos distritos.

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"Entendemos que esto haya causado preocupación, por lo que (...) la transparencia, la comunicación clara y el estricto cumplimiento de los procedimientos son fundamentales para garantizar la confianza pública en el proceso", subrayó McNamara.

El eurodiputado instó a que se hagan públicos "los datos desglosados a nivel de colegio electoral".

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas este 13 de agosto en Zambia para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

El presidente, Hakainde Hichilema, de 64 años, busca la reelección contra trece candidatos opositores, si bien solo uno de ellos tiene opciones reales de ganar: el exministro Brian Mundubile, de 55 años.

Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.

La ECZ tiene previsto anunciar el lunes los resultados de la elección presidencial, en la que, según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados.