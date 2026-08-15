Una heladería de Barcelona canaliza donaciones para Colombia: "Es nuestro grano de arena"

Su propietaria, la colombiana Laura Soto, es natural de Pereira, una de las zonas más golpeadas por el sismo. Aunque la distancia física le genera impotencia, la noticia del desastre la movilizó de inmediato.

"Mi familia, gracias a Dios, se encuentra bien y sufrió pocos daños materiales", explica en declaraciones a EFE la joven, aliviada por los suyos, aunque estremecida por la situación crítica de miles de sus compatriotas.

La iniciativa surgió de forma espontánea a través de las redes sociales: "Vi que unos 'influencers' impulsaron esta iniciativa y que unos amigos se movían con ellos, así que ofrecimos el local porque tenemos capacidad para almacenar cosas", relata Soto.

En estos momentos, el interior del establecimiento, ubicado en la calle Diputació, 188 y que recogerá material hasta el domingo, está repleto de bolsas llenas de herramientas, comida para mascotas, ropa, guantes, mantas, productos sanitarios y de higiene personal que la ciudadanía ha ido trayendo estos días.

"Los que estamos lejos, en situación de no poder ayudar de la forma que querríamos, tomamos esta iniciativa. Es nuestro granito de arena", reflexiona Soto.

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A través de Instagram, Cristina se topó con una publicación sobre la iniciativa impulsada en esta heladería y se ha acercado junto a su madre, Mercedes, con dos grandes bolsas llenas de productos "nuevos y en buen estado", sobre todo calzado y ropa de mujer y de hombre.

"Es positivo que podamos ayudar en lo posible porque es algo muy grave", señala Cristina.

Más allá de esta céntrica heladería, Barcelona cuenta con otro punto de acopio en el número 360 de la calle Padilla; Badalona (Barcelona) dispone de otro en el número 15 de la calle de Santiago; y Coma-ruga (Tarragona) completa la lista con otro centro en la calle de las Esglésies de Sant Ramon 12A.

Los impulsores de este proyecto, compuesto por varios usuarios que se han movilizado a través de las redes sociales, han hecho hincapié en que son imprescindibles productos como linternas solares o de manivela, silbatos de emergencia, guantes de trabajo, kits de primeros auxilios, sábanas y tratamientos para enfermedades crónicas.

Asimismo, reclaman que quienes puedan traigan productos de higiene femenina y de cuidado infantil, desinfectantes, bolsas de basura resistentes, yeso ortopédico, guantes médicos desechables y mascarillas.

Por contra, recuerdan que no se debe enviar agua embotellada, comida enlatada o granos en volumen, ropa utilizada sin clasificar o medicamentos bajo fórmula o bienes vencidos.