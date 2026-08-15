Xi pide mayor prevención ante desastres naturales tras varios fenómenos extremos en China

Estas declaraciones, difundidas este sábado por la agencia Xinhua y que forman parte de un artículo escrito por Xi, se publican casi una semana después de que el tifón Dolphin obligara a la evacuación de más de 1,6 millones de personas en el este del país y dejara lluvias récord en Shanghái.

En este contexto, el mandatario chino subrayó la necesidad de perfeccionar el sistema de monitoreo y alerta temprana, mejorando así la oportunidad, la precisión y el alcance de dichas alertas, para asegurar que, en los momentos críticos, las fuerzas puedan desplegarse con eficiencia.

"Somos un país socialista y debemos entregar una respuesta sobresaliente en cada prueba que supongan las catástrofes, poniendo plenamente de manifiesto la superioridad del sistema socialista", indicó Xi en el artículo, que se publicará este domingo en la revista Qiushi, una de las principales publicaciones del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).

El líder chino también insistió en fortalecer los estándares de protección de las infraestructuras clave en las ciudades importantes y en las zonas propensas a desastres, además de "acelerar la subsanación de las carencias" de las infraestructuras de control de inundaciones, drenaje y resistencia ante desastres en las regiones del norte.

Estas palabras se enmarcan en un verano de elevada presión meteorológica en China, con tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos de tierra que han dejado decenas de fallecidos en la segunda mayor economía del mundo.