Abinader designa a Víctor 'Ito' Bisonó como nuevo canciller dominicano

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores se desempeñaba hasta ahora como titular del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, informó la Presidencia dominicana.

Bisonó es un dirigente que proviene del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que fundara y dirigiera el expresidente Joaquín Balaguer. Esa organización es aliada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En lugar de Bisonó ha sido designado Jean Luis Rodríguez, quien era el director de la Autoridad Portuaria Dominicana.

"Bisonó pasa así a encabezar la política exterior dominicana y la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores", refirió la información oficial

Su predecesor, Álvarez, fue una voz constante en los reclamos de República Dominicana para que la comunidad internacional realice una intervención a profundidad en el caso de Haití, que atraviesa una crisis multidimensional principalmente a causa de la inseguridad.

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La mayor parte del área de la capital haitiana es ocupada por poderosas bandas armadas, que han desafiado hasta ahora con éxito misiones militares de las Naciones Unidas.

En la actualidad opera en Haití una Fuerza de Supresión de Pandillas, con la finalidad de neutralizar a las bandas armadas para, entre otros propósitos, garantizar la celebración de elecciones generales en diciembre de este año.