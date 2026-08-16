Abinader recuerda el legado de los "héroes" de la Restauración de la República Dominicana

El gobernante, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, resaltó la "valentía de los hombres y mujeres" que participaron en la gesta restauradora, al tiempo que vinculó su legado con la responsabilidad de continuar construyendo un país más fuerte y próspero

"Hoy honramos a los héroes de la Restauración, que defendieron con valentía nuestra soberanía y el derecho a decidir nuestro propio destino", expresó Abinader.

El presidente sostuvo que el ejemplo dejado por los restauradores trasciende la fecha conmemorativa y plantea un deber para las generaciones actuales y futuras.

Por otra parte, la Iglesia católica celebró una eucaristía para recordar la gesta, que algunos historiadores consideran la "verdadera" independencia dominicana.

Asimismo, las Fuerzas Armadas realizaron varios actos conmemorativos que incluyen honores ante el Altar de la Patria, donde descansan los padres fundadores de la nación, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

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En cada una de las comandancias generales del país se realizaron honores a la bandera, informaron fuentes castrenses.

Los actores incluyeron homenajes ante el monumento a los héroes del Grito de Capotillo, como se conoce a la gesta restauradora, pues fue en ese poblado, en la provincia de Santiago Rodríguez (noroeste), donde se inició el movimiento restaurador.

República Dominicana celebra este domingo el 163 aniversario del triunfo de la Guerra de Restauración que dio término a dos años de la anexión del país a España.

La independencia dominicana se proclamó el 27 de febrero de 1844, para expulsar a los haitianos que habían invadido 22 años antes la parte este de la isla La Española.

La anexión se produjo 17 años después, impulsada por el caudillo Pedro Santana, bajo el alegato de que el país podía caer en cualquier momento en manos de Haití, debido a los continuos intentos armados de esta última nación por recuperar el territorio independizado, además de que República Dominicana atravesaba una profunda crisis económica.