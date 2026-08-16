Ascienden a 15.489 los candidatos inscritos para las elecciones locales de Ecuador

De acuerdo con el reporte del CNE, además de los 15.489 candidatos principales se registraron 14.444 suplentes, lo que eleva a 29.933 el total de candidaturas presentadas.

La mayor cantidad corresponde a las juntas parroquiales rurales, con 10.246 candidatos principales y otros tantos suplentes, para un total de 20.492 postulaciones, mientras que para las alcaldías se han presentado 943 aspirantes.

A las alcaldías se presentan 943 candidatos, mientras que para las prefecturas y viceprefecturas provinciales se han inscrito 102 postulaciones.

Entre los candidatos destaca Fiorella Icaza, esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien aunque formalizó el pasado miércoles su inscripción como aspirante a suceder a su marido en la Alcaldía con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), recorrió este domingo las calles de Guayaquil junto a militantes.

La mujer busca reemplazar en el cargo a Alvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, quien llegó a la Alcaldía de Guayaquil con el apoyo de la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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Alvarez está encarcelado en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa, mientras afronta investigaciones por presunto lavado de dinero y por supuesta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, pero el CNE decidió en marzo adelantarlas al 29 de noviembre de 2026 por temor a los efectos de El Niño, pero esta decisión llevó al correísmo a denunciar una supuesta maniobra del Gobierno para impedir que sus candidatos lleguen a las papeletas.