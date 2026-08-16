Bermudas investiga la presencia de animales exóticos importados ilegalmente a su país

Según informó el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) de Bermudas en su página web, funcionarios de la agencia identificaron ciertas aves que parecen haber entrado al territorio sin las autorizaciones requeridas y cuyo origen y estado de salud no pueden confirmarse.

Ante ello, el DENR emitió una orden de "restricción de movimiento", vigente hasta el 21 de septiembre, a las aves de corral, las gallinas de traspatio, las aves de compañía y otras aves mantenidas por sus propietarios.

No obstante, la restricción no se aplica a las aves que reciben tratamiento veterinario, ya sea en una clínica veterinaria o en el hogar.

Medios locales, por su parte, informaron que alguien parece haber introducido de contrabando en la isla tres huevos de emú "bastante grandes".

La fuente añadió que uno salió del cascarón, "y ha crecido hasta convertirse en un pájaro monstruosamente grande. Son grandes, como avestruces, y no están permitidos en Bermudas".

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Los emúes no voladores, originarios de Australia, se encuentran entre las aves más grandes del planeta, y los adultos alcanzan más de 6 pies (más de 1,80 metros) de altura.

Al momento, y según indicó el DENR en su portal, no hay pruebas de un brote de enfermedad, pero que, dado que no se puede verificar la salud de las aves, el departamento está tomando precauciones para reducir el riesgo de propagación de cualquier enfermedad mientras se evalúa la situación.

Por ello, se pidió a cualquier persona que tuviera aves que las mantuviera alojadas de forma segura cuando fuera posible y que evitara trasladarlas entre propiedades o entregárselas a otras personas durante el período de restricción.

También se instó a los propietarios a evitar el contacto entre las aves de compañía o de granja y las aves silvestres y a practicar una buena higiene al manipular las aves, su alimento y sus recintos.