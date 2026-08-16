Bolivia celebra el Día de San Roque con ceremonias de bendición y homenajes a los perros

La iniciativa surgió de la Alcaldía de La Paz y de la iglesia para agasajar a las mascotas, y los organizadores invitaron a algunos vecinos que se encargaron de convocar a otros.

El sacerdote Saúl Mamani dijo a EFE que el cuidado y la protección de las familias hacia los animales "va creciendo en estos años" por lo que la celebración de la misa es una muestra de cercanía con los feligreses y sus mascotas.

"Es la primera actividad que se realiza en el santuario y hay que ir incentivando a las familias, a los dueños de los cachorritos para que los protejan y los cuiden, y no los dejen en la calle en el invierno, son parte de nosotros, de nuestro caminar", indicó el sacerdote.

Los fieles llevaron a sus perros con sus mejores galas como vestidos vistosos en el caso de las hembras, sacos de colores y una que otra camisa en el caso de los machos para escuchar la misa.

Ch’apis, como se llama en Bolivia a los perros pequeños y con abundante pelo ensortijado parecidos al bichón maltés, pequineses albinos, chow chow, y otros perros mestizos participaron en la ceremonia religiosa.

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Algunos permanecieron en el regazo de sus dueños, pero otros traviesos se soltaron de ellos para caminar a sus anchas por la parroquia mientras se celebraba la misa.

Karina Uruchi llevó a su cachorro a la misa "por invitación del padre" y afirmó que es una alegría porque ahora "las mascotas son más valoradas que antes".

"Son más cuidados más protegidos, antes no era así, ahora los animalitos son todo para nosotros", sostuvo.

Algunos vecinos llevaron a la iglesia cuadros con las fotos de sus mascotas ya fallecidas para que también reciban la bendición respectiva.

"He traído a mis dos perritas, Pelusa y Candy, las dos han sido parte importante de mi vida, las he amado, las he cuidado, ellas me han dado mucho amor, me han hecho conocer lo que es la responsabilidad y lo que es el amor", dijo emocionada Norma Mercado, que llevó las fotografías de sus dos cachorras.

Aconsejó a todas las personas que tienen mascotas "que las amen porque ellas tienen sentimientos como nosotros".

Al igual que en la iglesia de Jesús del Gran Poder, hubo homenajes y actividades, por ejemplo la Policía organizó una caminata masiva de las mascotas con sus "humanos" que recorrió en la zona sur de la ciudad de La Paz.

Otras instituciones y albergues abrieron una jornada de adopción para las mascotas".

La tradición de celebrar una misa y bendecir a los perros y otras mascotas por San Roque nació en la parroquia Cuerpo de Cristo, en la ciudad boliviana de El Alto, desde hace más de una década por iniciativa del sacerdote alemán Sebastián Obermaier.