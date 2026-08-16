De la fiesta a la solidaridad, el cambio del Festival Petronio Álvarez por el terremoto

La Ciudadela Alberto Galindo estaba preparada para recibir este fin de semana, con puente festivo incluido, la trigésima edición del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los acontecimientos culturales más importantes de Cali, pero la fiesta fue suspendida y cambió las tarimas de baile por estanterías, mercados, agua, alimentos y toneladas de donaciones destinadas a las familias damnificadas.

"Esta ciudadela, que estaba preparada para recibir a miles de visitantes, hoy se convierte en un espacio de solidaridad. Aquí hemos recibido ayuda humanitaria de diferentes lugares del mundo; por ejemplo, más de 10 toneladas provenientes de El Salvador, enviadas por el presidente Nayib Bukele", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La transformación del espacio ocurrió después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región el 10 de agosto y que deja hasta este domingo en esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, 123 personas fallecidas.

Además hay 111 personas desaparecidas, 88 rescatadas y 1.485 heridas en la ciudad por esta tragedia que también deja 46 edificaciones con colapso total, 35 con colapso parcial y 2.391 con daños estructurales, mientras que para 534 se emitió orden de evacuación.

En Cali, tercera ciudad de Colombia, con unos 2,4 millones de habitantes, ya se han retirado más de 18.000 toneladas de escombros, según datos de la Alcaldía.

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La Ciudadela Alberto Galindo estaba llamada a ser este fin de semana, como todos los años en estas fechas, el corazón de la fiesta del Pacífico. Allí se esperaba la llegada de por lo menos 800.000 personas durante tres días para disfrutar de agrupaciones musicales, gastronomía, artesanías y expresiones culturales que durante cada edición convierten a Cali en una vitrina de las raíces del Pacífico colombiano.

Ahora, más de 1.200 voluntarios se distribuyen en tres turnos para mantener activo el centro de acopio y garantizar que la ayuda recibida pueda ser organizada y despachada a quienes la necesitan en Cali y en municipios vecinos.

En los últimos tres días, la Alcaldía ha recibido además el apoyo de más de 3.000 voluntarios en diferentes jornadas de recepción, clasificación y distribución de donaciones.

En la ciudadela también se preparan kits alimentarios que posteriormente son enviados a las zonas donde las familias perdieron sus viviendas o enfrentan dificultades para acceder a alimentos y productos básicos.

"Estamos hablando de 80.000 personas potencialmente damnificadas. Esto, más o menos, significa el 15 % de la población caleña afectada", señaló la gerente de Proyectos Estratégicos de Cali, Mabel Lara.

La magnitud de la emergencia ha obligado a mantener una respuesta que ya entra en una etapa de recuperación, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate, evaluación de daños y atención de las familias.

En paralelo, la Alcaldía de Cali avanza en el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE), con el que busca establecer con mayor precisión quiénes son los damnificados y cuáles son sus necesidades. Hasta el sábado habían sido censadas 3.120 familias.

El alcalde también solicitó al Ministerio Público un acompañamiento especial y preventivo para vigilar la atención de la emergencia y el manejo de los recursos y donaciones recibidas, con el fin de "tener la absoluta certeza de que están llegando donde tienen que llegar en el tiempo que es", afirmó Eder.

Así, la Ciudadela Alberto Galindo vive una escena que nadie había previsto para esta fecha: en vez de celebrar tres décadas del Petronio Álvarez entre música, gastronomía y cultura, Cali recibe allí alimentos, agua y esperanza.

Las mismas estructuras que estaban listas para celebrar la identidad del Pacífico son ahora utilizadas para responder a una de las mayores emergencias que ha enfrentado la ciudad.

Por unos días, la fiesta quedó en pausa. La solidaridad ocupó su lugar.