De rapero a veterinario: los 13 candidatos inscritos para las presidenciales en Brasil

Estos son los trece aspirantes inscritos en la Justicia Electoral:

El actual mandatario disputará sus séptimas presidenciales con 80 años. El antiguo tornero mecánico ganó tres de sus intentos, en 2002, 2006 y 2022, todos en segunda vuelta.

Para esta cita, en la que despunta como favorito, con una mínima ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, ha conseguido el apoyo de siete partidos progresistas.

También quiso presentarse a las presidenciales de 2018, cuando estaba en prisión, pero dos condenas por corrupción -anuladas posteriormente en la Justicia- se lo impidieron.

Bienes declarados: 4,8 millones de reales (920.000 dólares / 790.000 euros).

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Candidato a vicepresidente: el exgobernador de São Paulo Geraldo Alckmin.

Hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Principal candidato de la oposición y elegido por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Abogado, Flávio tiene 45 años y es senador desde 2019. Antes, cumplió cuatro mandatos consecutivos como diputado regional en Río de Janeiro.

En 2020, la Fiscalía le denunció por supuestamente contratar funcionarios "fantasma" y apropiarse de parte de los salarios de estos durante su etapa como diputado de Río. El caso fue archivado. Ahora se ha visto salpicado por sus conexiones con un banquero encarcelado por un fraude millonario.

Bienes declarados: 8,2 millones de reales (1,6 millones de dólares).

Candidato a vicepresidente: el exfiscal Alfredo Gaspar.

Veterano político de 76 años e histórico adversario de Lula, con el que se enfrentó en los comicios de 1989.

Vinculado con la potente industria agropecuaria brasileña, gobernó el estado de Goiás en los últimos ocho años. Las encuestas le otorgan menos del 5 % de las intenciones de voto.

Bienes declarados: 52,6 millones de reales (10 millones de dólares).

Candidato a vicepresidente: Gilberto Kassab, un influyente político de centroderecha.

Se presenta como el candidato 'antiestablishment'. Empresario, músico y activista de la derecha, Santos tiene 42 años y lideró una ola de protestas en el país a partir de 2014, cuando afloraron multitud de casos de corrupción.

Con millones de seguidores en redes sociales y buena aceptación entre los jóvenes, quiere aplicar la receta del presidente salvadoreño Nayib Bukele en seguridad y la del argentino Javier Milei, en economía. Los sondeos le dan menos del 5 % de los apoyos.

Bienes declarados: 795.000 reales (152.000 dólares).

Candidato a vicepresidente: Aroldo Medina, militar retirado.

Elegido gobernador de Minas Gerais, el segundo estado más poblado del país, en 2018 y reelegido en 2022.

Él y su familia son dueños de un conglomerado (Grupo Zema) con negocios que van desde la venta de electrodomésticos a la distribución de combustibles. Según las encuestas, obtendría un 2 % de los votos.

Bienes declarados: 178,7 millones de reales (34,2 millones de dólares).

Candidato a vicepresidente: el senador Eduardo Girão.

Escritor. Autor de decenas de libros de autoayuda traducidos en más de 90 países, está especializado en temas de salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes. Los sondeos solo le dan un 2 % de los apoyos.

Bienes declarados: 242,3 millones de reales (46,4 millones de dólares).

Candidato a vicepresidente: el exdiputado Júlio Delgado.

Dentista. Una de sus propuestas es nacionalizar "todas las riquezas estratégicas" del país. Las encuestas le otorgan un 1 % de los votos.

Bienes declarados: 33.000 reales (6.300 dólares).

Candidata a vicepresidenta: la trabajadora portuaria Raquel Brício.

- Los otros seis candidatos no consiguen puntuar en los últimos sondeos publicados:

Economista, profesor y militante comunista desde la época de la dictadura militar (1964-1985).

Bienes declarados: 454.000 reales (87.000 dólares).

Candidata a vicepresidenta: Cleusa Santos.

Abogada y empresaria, disputa por primera vez unas elecciones.

Bienes declarados: 1,8 millones de reales (340.000 dólares).

Candidata a vicepresidenta: Fabiana Torquato.

Historiador, rapero y activista del movimiento negro. Defiende el fin del capitalismo y la suspensión del pago de la deuda pública.

Candidata a vicepresidenta: Vanessa Portugal.

Candidato a vicepresidente: Antônio Carlos.

Veterinario. Su principal bandera es la defensa de los animales.

Bienes declarados: 50 millones de reales (9,6 millones de dólares).

Candidata a vicepresidenta: Suêd Haidar.

Influenciador, agitador ultra e inversor de 39 años. Su partido lo inscribió a última hora, aunque muy posiblemente la Justicia anulará su candidatura, ya que está inhabilitado.

Bienes declarados: 7.420 millones de reales (1.420 millones de dólares).

Candidato a vicepresidente: Leonardo Avalanche.