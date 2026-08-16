Detenido joven de 19 años sospechoso de tiroteo en Universidad Estatal de Virginia (EEUU)

La Policía del Condado de Chesterfield indicó que el detenido, Camron Harris, estuvo escondido más de 12 horas tras el tiroteo -ocurrido en torno a la 1.20 de la madrugada- en el armario de una residencia del campus, y está encarcelado sin posibilidad de fianza.

El joven fue capturado bajo ocho órdenes de detención por delitos graves, cuatro por heridas malintencionadas y otros cuatro por uso de armas delictivo, señaló la policía local al canal ABC.

Harris no era un estudiante de la universidad ni tampoco cuatro de los cinco heridos, cuyas edades varían entre 17 y 23 años, agregó ese medio.

Uno de los heridos, de 21 años, fue ingresado con heridas mortales y evolucionó a condición crítica el sábado por la noche.

Las autoridades siguen investigando el suceso, en el que creen que hubo más de un tirador, y han pedido ayuda al público para esclarecer los hechos.

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Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (Rhode Island).