Disney recorre la locura de 'Alice in Wonderland' por su 75 aniversario en la D23

El evento, celebrado durante la convención D23 que se celebró este fin de semana en la ciudad californiana de Anaheim, en California, contó con la organización de un panel que repasó los 75 años del mundo de las maravillas y abordaron los retos de producción deL universo psicodélico creado por Lewis Carroll.

Lejos de la fría recepción que la película experimentó en su estreno original en la década de 1950 en Londres, la travesía psicodélica de Alicia consolidó un universo que décadas más tarde daría el salto a la acción real.

"Es un clásico de la animación de Disney que ha resistido el paso del tiempo", declaró en un comunicado el diseñador de producción de animación de Disney, Michael Giaimo.

La historia de una joven curiosa que cae por una madriguera y se adentra en un reino surrealista habitado por personajes excéntricos, como el Sombrerero Loco y el Gato de Cheshire, inspiró la adaptación de 2010 de título homónimo, una versión taquillera que dirigió el célebre Tim Burton y que estuvo protagonizada por Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Johnny Depp y Helena Bonham Carter.

A aquella exitosa producción, que recaudó 1.000 millones de dólares en taquilla, le siguió en 2016 'Alice Through the Looking Glass' ('Alicia a través del espejo').

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Este homenaje forma parte de los festejos de The Walt Disney Company por el 75 aniversario de la película, que incluirán proyecciones restauradas, exposiciones y colecciones especiales de mercancía conmemorativa para sus seguidores.