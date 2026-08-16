Dos muertos y cuatro heridos en un incendio en la isla de Salamina en Grecia

El primer fuego se declaró sobre las 14.45 (11.45 gmt) en la zona de Peristeria, en la punta meridional de la isla, que tiene unos 15 kilómetros de diámetro y se halla separada de Atenas apenas por un brazo de mar de pocos cientos de metros de ancho.

Quince minutos más tarde, otro fuego se expandió en la zona de Selinia, en la parte oriental de la isla, a unos ocho kilómetros de distancia de Peristeria, informa el diario Kathimerini.

Durante la labor de extinción en Peristeria, los bomberos encontraron dos cuerpos sin vida en la zona, de uso residencial y forestal mixto, donde se originó el fuego, acorde a un comunicado de los servicios antiincendio, citado por el diario.

Además, los bomberos trasladaron a centros de atención primaria a cuatro heridos, cuyo estado no reviste gravedad y se ha iniciado la evacuación de los bañistas de esta popular zona de playas.

Varias embarcaciones están disponibles para una posible evacuación de los residentes por mar.

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Unos 260 bomberos trabajan en los dos frentes con medio centenar de vehículos, asistidos por diez aviones y ocho helicópteros, según informaron las autoridades griegas.

Los fuertes vientos racheados dificultan la labor de extinción en la isla, con un terreno de boscosas colinas que superan los 300 metros de altura.