Mundo
16 de agosto de 2026 a la - 21:40

Ejército de Ecuador incauta más de 7.500 litros de combustible en provincia costera

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Quito, 16 ago (EFE).- El Ejército de Ecuador incautó unos 2.000 galones (más de 7.570 litros) de diésel durante una operación contra actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos realizada en el municipio de Playas, en la provincia costera de Guayas, según detallaron las Fuerzas Armadas este domingo.

Por EFE

Además, también informaron de que durante el operativo se incautó un camión tipo tanquero en el que se transportaba el combustible.

Durante la operación los militares detuvieron a una persona presuntamente vinculada con el hecho, que fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

La minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado son las principales actividades ilícitas a las que el Gobierno de Ecuador asegura combatir desde que, a inicios de 2024, declarara un "conflicto armado interno" en el país andino.

Desde entonces, empezó a catalogar como "terroristas" a las bandas criminales como Los Choneros o Los Lobos, entre otras, a las que les atribuye la escalada de violencia que asolan al país los últimos años.