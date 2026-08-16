El cubano Erick Hernández bate récord mundial de toques a una pelota de béisbol 5

El exfutbolista, de 60 años, logró la nueva marca en 45:30 minutos, y con ella superó su anterior marca en la misma prueba que era de 5.222 toques a la pelota oficial para el juego béisbol 5.

Hernández, señaló que el uso de esa pelota representa un "cambio violento" debido a su "dimensión" lo que hace que su preparación para la prueba "se hace muy difícil y muy diferente" dado que "el entrenamiento está basado incluso en pelotas más pequeñas".

Asimismo avanzó su propósito de lograr otro récord en el dominio de la pelota de béisbol 5, pero dando los toques con los muslos.

El pasado mayo, el también conocido por el sobrenombre de El Dominador, estableció un nuevo registro mundial al dar 11.942 toques a un balón en una hora con pies, muslos y cabeza.

Con esa actuación superó al mexicano Abraham Muñoz, poseedor del anterior récord, con 11.901 toques logrados en julio de 2017.

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También en marzo había alcanzado otra marca personal con toques al balón solo con la cabeza, sentado en el suelo y con 1,5 kilogramos de peso atados en cada tobillo, al permanecer una hora, 24 minutos y 33 segundos.

En su historial de récords cuenta con 351 toques con la cabeza a la pelota durante un minuto, superando los 341 alcanzados por el chino Gao Chong.

Hernández comenzó a practicar el dominio del balón en 1994, una modalidad que había practicado primero su hermano Douglas, precursor de la especialidad en Cuba.

Desde entonces ha probado su habilidad para tocar el balón con casi todas las partes del cuerpo, logrando marcas de dominio con los muslos, las rodillas, los pies, la cabeza, sentado, de pie o corriendo los 100 metros y el maratón.