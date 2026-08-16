El Ejército de Israel mata a tiros a un adolescente palestino en Gaza

El adolescente Suhail Masoud Shalouf fue tiroteado el sábado por la noche en la calle Al Tina, al sur de Jan Yunis (sur de Gaza), dijo la organización humanitaria.

Mientras tanto, fuentes médicas del Hospital Nasser informaron que tres palestinos resultaron heridos por disparos de tropas israelíes en un ataque contra una zona de tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en el área Mawasi, al oeste de Jan Yunis.

El jueves pasado dos hombres ya murieron en Jan Yunis y en la ciudad de Gaza (norte) por ataques de drones israelíes.

Esto ocurría en un momento en el que el Ejército ha reducido su ofensiva contra la Franja de Gaza en los últimos días bajo presiones de la Junta de Paz y tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta entrega de armas por parte de Hamás en la que Israel no confía.

Pese a ese "anuncio histórico", según Trump, Israel dijo que no se replegaría ni abandonaría Gaza, devastada por casi tres años de ofensiva de su Ejército, hasta que no constatara la desmilitarización total del grupo islamista palestino.

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Hamás, por su parte, aseguró que esto supone un incumplimiento de los acuerdos rubricados para la implementación de la paz y la reconstrucción de Gaza, detallando que primero debe acometerse la retirada israelí y luego se desarmarían.

Más de 1.200 palestinos han muerto por fuego israelí desde la entrada en vigor del supuesto alto el fuego de octubre de 2025 en Gaza, donde "el genocidio continúa sin tregua", denunciaron el pasado lunes expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

Ayer mismo la organización rescatista Defensa Civil de Gaza comunicó haber recuperado 21 cadáveres de entre los escombros de edificios residenciales atacados por Israel durante la guerra, que se ubicaban en los barrios de Tel Al Hawa y Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

Además, 170.000 familias (cerca de un millón de personas) permanecen en tiendas y otras 5.000 duermen al aire libre, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).