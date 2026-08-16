El Ejército israelí dice haber matado a dos supuestos milicianos gazatíes en la Franja

"Hoy domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron a un terrorista de la Yihad Islámica en la zona de Jan Yunis (sur) y a un terrorista de Hamás en la zona de Nuseirat (centro), en la Franja de Gaza", recoge la nota castrense, sin aportar más detalles sobre las identidades de estos supuestos milicianos.

El Ejército los acusó de haber "planificado ataques" y afirmó haber acabado con sus vidas mediante "ataques aéreos de precisión".

Con anterioridad a este mensaje, fuentes médicas del hospital gazatí Kuwait afirmaron haber prestado tratamiento a al menos siete personas heridas a causa de un bombardeo israelí dirigido contra tiendas de campaña de personas desplazadas en la zona de Al Mawasi, al sur de Jan Yunis.

Además, la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó de que varios gazatíes resultaron heridos tras un segundo bombardeo a un edificio residencial en Nuseirat. Las víctimas fueron trasladadas, según este medio, al hospital gazatí de Al Awda.

Más de 1.200 palestinos han muerto por fuego israelí desde la entrada en vigor del supuesto alto el fuego de octubre de 2025 en Gaza, donde "el genocidio continúa sin tregua", denunciaron el pasado lunes expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

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Ayer mismo, la organización rescatista Defensa Civil de Gaza comunicó haber recuperado 21 cadáveres de entre los escombros de edificios residenciales atacados por Israel durante la guerra, que se ubicaban en los barrios de Tel Al Hawa y Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

Además, 170.000 familias (cerca de un millón de personas) permanecen en tiendas y otras 5.000 duermen al aire libre, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).