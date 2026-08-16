El expiloto Juan Pablo Montoya y su hijo se suman a la ayuda a damificados por terremoto

El expiloto de la escudería Williams y excampeón de la IndyCar explicó en un encuentro con la prensa que la decisión de destinar los recursos generados por el evento responde a la necesidad urgente de apoyar a las familias que perdieron viviendas y medios de sustento por el sismo.

"Ante la tragedia, le dimos la vuelta al evento para que todo el dinero se vaya a los damnificados del terremoto", dijo Juan Pablo Montoya.

El terremoto deja hasta este domingo 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, además de 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Montoya padre agregó que después del sismo se llegó a contemplar la posibilidad de cancelar la carrera, pero decidieron seguir adelante porque "cada peso que se recaude aquí irá directamente a la ayuda humanitaria".

Sebastián Montoya, quien ha seguido los pasos de su padre en las pistas y actualmente compite en la Fórmula 2, destacó la "importancia de la solidaridad en momentos de crisis".

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Sobre la exhibición 'Montoya vs. Montoya' con su hijo Sebastián (competencia tipo Race of Champions en BMW M340i idénticos), y la posibilidad de acercar el automovilismo al público colombiano, no descartó repetirlo en otras ciudades de Colombia.

"Hoy estamos haciendo el evento en Barranquilla y ya hay otras ciudades que también lo quieren hacer, pero eso ya es un asunto que debe resolver el patrocinador", agregó.