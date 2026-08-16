El Gobierno de Venezuela registra afectaciones en toda Caracas tras fuertes lluvias

"Aquí nos encontramos en Caracas desde el primer momento de esta afectación de las lluvias en el día de ayer, en esta onda tropical que pasó y nos afectó en todas las parroquias de Caracas", indicó Meléndez en un video publicado en su cuenta de X.

La alcaldesa indicó que continúan las labores de limpieza de alcantarillas y vías afectadas por el lodo y los escombros en Caracas, con el apoyo de equipos del Ministerio de Obras Públicas y de la Gobernación del estado La Guaira (norte).

El Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó este domingo la muerte de dos menores de edad que fueron arrastradas por una corriente de agua en la parroquia La Vega, en la capital venezolana.

Por otra parte, señaló que los bomberos determinaron el desalojo preventivo de 12 familias tras evaluar tres viviendas situadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora.

Por su parte, el diputado opositor venezolano Henrique Capriles denunció el "abandono" del Gobierno en comunidades afectadas por las lluvias en Caracas.

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"Vuelve a quedar en evidencia la vulnerabilidad y el abandono de muchas comunidades. Año tras año la misma emergencia cuando llueve, la misma exigencia, los mismos responsables", protestó el también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela en su cuenta de X.

Capriles aseguró que tres personas fallecieron en el contexto de lluvias en Caracas, dos de ellas "tras la crecida de las aguas" y la otra "por deslizamiento de tierra".

Asimismo, indicó que en La Guaira, el estado más afectado por el doblete sísmico del pasado 24 de junio en Venezuela, "muchas de las personas que todavía permanecen en carpas fueron afectadas por las lluvias".