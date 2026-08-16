España reitera su compromiso con la libertad y los derechos humanos en Afganistán

"No cabe la normalización diplomática sin respeto a la dignidad humana", señaló el departamento en un mensaje de la red social X.

Recuerda que, tras cinco años de régimen talibán, "mujeres y niñas afganas siguen sometidas a discriminación y el pueblo afgano sufre una grave crisis humanitaria", y reitera el compromiso del Gobierno de España "con la libertad y los derechos humanos".

En la ceremonia de conmemoración del quinto aniversario de su llegada al poder tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, que tuvo lugar este sábado, los líderes del régimen talibán centraron su discurso en la necesidad de abrirse al mundo.