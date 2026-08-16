Fiscalía abrió casi 111.000 causas por delitos contra niños los últimos 6 años en Paraguay

En concreto, el Ministerio Público inició entre enero de 2020 y julio de 2026 unas 110.886 investigaciones relacionadas con la presunta comisión de delitos como el incumplimiento del deber alimentario, la pérdida de integridad sexual o el maltrato físico y psicológico contra menores.

"El incumplimiento del deber legal alimentario concentra la mayor cantidad, con 48.832 causas, aproximadamente el 44 % del total. Le sigue el abuso sexual en niños, con 21.839 causas, equivalente a cerca del 19,7 %", refirió la Fiscalía en un comunicado.

De igual forma, se abrieron 13.564 investigaciones "por violación del deber de cuidado o educación, 13.379 por pornografía relativa a niños y adolescentes y 9.983 por maltrato de niños y adolescentes bajo tutela", se detalla en el texto.

Con todo, la Fiscalía paraguaya aclaró que estas cifras, si bien permiten "dimensionar" las diferentes situaciones a las que se enfrentan los niños en el país, "corresponden a causas ingresadas" y no deben interpretarse como cantidad de víctimas.

"Tampoco permiten por sí solas establecer las circunstancias particulares de cada hecho, responsabilidades penales o el resultado de las investigaciones", prosiguió.

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Asimismo, la Fiscalía recordó que la protección integral a los niños y adolescentes "requiere una respuesta articulada de las familias, las comunidades y las instituciones, así como una intervención especializada que preserve" la dignidad, privacidad y derechos de estos.

Paraguay celebra el Día del Niño cada 16 de agosto, en una fecha especial para este país suramericano pues recuerda también a la Batalla de Acosta Ñú, de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que los paraguayos se enfrentaron a una coalición compuesta por ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay.

Según diversos historiadores locales, unos 3.500 niños y adolescentes paraguayos, disfrazados con barbas falsas, participaron de este combate usando palos y armas defectuosas, perdiendo la vida la mayoría de ellos en uno de los episodios más trágicos de la contienda.