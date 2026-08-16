Flávio Bolsonaro sale al ataque contra Lula y promete llamar "terroristas" a los narcos

"¡Lula es el moroso de la esperanza!", exclamó el abanderado del Partido Liberal (PL) ante centenas de seguidores en la playa de Copacabana, en la turística ciudad de Río de Janeiro, bastión político de su familia.

Flávio, primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), acusó a Lula de "endeudar" a los brasileños, "pelear con países que están a 10.000 kilómetros de distancia", generar pérdidas millonarias a las empresas públicas y dejar de lado la lucha contra el crimen organizado.

"En el actual Gobierno, los fusiles siguen entrando por la frontera con Bolivia, al igual que las drogas, que van a parar a Río y al Amazonas. No tiene control, o está aliado con el crimen organizado o es muy incompetente", declaró.

"Voy a recuperar la soberanía de Brasil. Voy a tratar a (las bandas) PCC (Primeiro Comando da Capital), Comando Vermelho (CV) y a las milicias (paramilitares) como organizaciones terroristas", prometió, en línea con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En este contexto, se posicionó como el candidato que enfrentará el sistema político "podrido" de Brasilia y adelantó que, si gana los comicios, aplicará un "tijeretazo" para reducir impuestos, burocracias y cargos de confianza en la Administración.

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"Soy el único candidato que tiene credibilidad para rescatar la credibilidad de Brasil ante el mundo", aseguró.

Durante su discurso también defendió con vehemencia el legado de su padre Jair, actualmente inhabilitado, condenado por la Corte Suprema y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

También, afirmó que el exmandatario es un "hombre honesto" que "nunca fue una amenaza para la democracia, sino todo lo contrario, fue el último obstáculo para que el país no se convirtiera en una dictadura".

Flávio, abogado de 45 años, abrió su campaña sobre un tráiler en la playa de Copacabana. El senador apareció poco antes del mediodía mascando chicle y vestido con una camiseta amarilla que llevaba el mensaje "Brasil es mi partido" en letras verdes.

Por debajo llevaba un chaleco antibalas debido a las múltiples amenazas de muerte que viene recibiendo, de acuerdo con sus asesores.

Según el último sondeo, publicado el viernes por la firma Quaest, el aspirante del PL parte con una ligera desventaja con respecto a Lula, que hoy empezó su campaña también en su cuna política, el municipio de São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo.

Sin embargo, en una eventual segunda vuelta, ambos aparecen empatados técnicamente, ya que Lula obtendría un 43 % y Flávio, un 40 %.

El senador estuvo acompañado por su candidato a vicepresidente, el exfiscal Alfredo Gaspar, su esposa Fernanda Bolsonaro y por diversos correligionarios, que reivindicaron el legado del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), atacaron a la izquierda "asquerosa" y defendieron los valores de la familia tradicional.