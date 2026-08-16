Jefa negociadora de la oposición pide claridad con cifras de excarcelaciones en Venezuela

"Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso", manifestó Figuera en su cuenta de X.

En este contexto, indicó que se mantiene vigilante para que se produzcan las liberaciones, algo que consideró como "una gran demanda nacional".

"Que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena", subrayó la opositora, quien afirmó que "en un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos".

Foro Penal mantiene actualizada la cifra de 78 excarcelaciones verificadas desde el pasado viernes hasta las 9.30 hora local de este domingo (13.30 GMT), informó en su cuenta de X el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, aunque subrayó que siguen verificando y revisando nuevos casos.

El sábado, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), integrada por activistas y familiares de estos detenidos, dijo que "desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente".

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Por tanto, el CLIPP exigió la publicación de los nombres, las boletas de excarcelación y la situación jurídica de cada persona, así como el acceso de organizaciones independientes a todos los centros de detención.

El viernes, un comunicado compartido en X por el Gobierno señaló que las 131 excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó entonces el anuncio como un "paso crucial" para la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 300 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.