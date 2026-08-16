La diputada chilena Gael Yeomans triunfa en el Frente Amplio ante lista asociada a Boric

"Mil gracias a todas las compañeras y compañeros que participaron en este proceso y por la confianza en nuestro proyecto", publicó la diputada en su cuenta de Instagram.

"Desde ya vamos a seguir construyendo un FA que esté presente en todos los frentes, articulando a toda la oposición para frenar los retrocesos del Gobierno de Kast para darle esperanza a las familias de Chile", concluyó.

Según publicó la Directiva Nacional del partido, la lista liderada por Yeomans, "Unidad para avanzar: defendamos Chile con Firmeza", obtuvo un 54,7 % de las preferencias con 5.667 votos; en tanto "Frente Amplio para Chile", conducida por Martínez, logró un 42 % con 4.353 votos.

Fueron convocados en total, según el partido, 10.358 militantes, cifra que representa el 18,4 % del padrón electoral habilitado de la colectividad.

"Seguiremos trabajando y construyendo FA (...) un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo. Mi sincero agradecimiento a la militancia que participó activamente y validó este proceso democrático", publicó en sus redes sociales Martínez, que ejercerá como secretaria general de la formación.

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"Todo mi cariño a quienes fortalecen nuestra orgánica en cada rincón del país y que asumirán los mandatos de nuestro Congreso para consolidar este nuevo periodo partidario", cerró en su mensaje.

Yeomans, abogada de la Universidad de Chile y diputada desde 2018 por el Distrito 13 de la Región Metropolitana, que aglutina seis comunas populares de la capital chilena, subrayó durante su campaña la necesidad de que el FA tuviera un "rol protagónico" como articulador de la oposición y de impulsar una "coalición progresista" que incluya tanto a los partidos como a las organizaciones sociales.

Su triunfo fue saludado por el expresidente Boric (2022-2026), quien le ofreció su apoyo "durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad".

"La tarea de construir partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura. ¡Seguimos!", señaló Boric a través de X.

El FA fue creado en 2024 tras la fusión de los partidos chilenos Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS), donde militaba Boric, dos años después de que el exmandatario llegara a La Moneda.